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Bilgi Evleri’nde Anne- Babalar için eğitim dönemi başlıyor

Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine ve geleceğe donanımlı olarak hazırlamalarınaimkan sağlayan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri artık kapılarını velilere de açıyor. 16 mahalledeki Bilgi Evleri’nde öğrencilerin yanında anne-babalarına okuma yazmadan yabancı dile; bilgisayardan takı tasarıma kadar farklı branşlarda eğitim verilecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:51
Bilgi Evleri’nde Anne- Babalar için eğitim dönemi başlıyor

Bağcılar’da eğitim-sosyal ve kültürel etkinlikleriyle minik öğrencilerin ikinci adresi haline gelen Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri2018-2019 yılı açılışını yaptı.Geçen sene 42 bin çocuğun eğitim aldığı Bilgi Evleri’nde başvurular devam ediyor. Bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 4 bin 589 oldu.

Öğrencilerin okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurulan Bilgi Evleri’nde çocukların kendini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan keyifli ve eğitici kulüpler var.Minikler seçtikleri belgesel, halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, fotoğrafçılık, filografi, botanik, güzel yazı, müzik, başta olmak üzere 60 ayrı kulüpteeğitim alıyorlar. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında dersler veriliyor.

“Anne babalar sabahtan öğlene kadar derse girecek”

16 mahallede bulunan Bilgi Evleri’nde bu sene bir değişikliğe gidildi. İstek ve ihtiyaçlar doğrultusunda velilere de eğitim hizmeti verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre sabah 09.00 ile öğlen 12.30 arasında anne-babalar derse girecek. Veliler, okuma yazma, yabancı dil, bilgisayar, dikiş-nakış, takı tasarım gibi çok sayıda kurs arasından yararlanacak.

Yetkililer, kayıt için 2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin 2 fotoğrafı ile velilerin dolduracağı formun yeterli olduğunu belirtti. Anne babaların ise şahsen başvurmaları gerekiyor. 16 Bilgi Evi’nde eğitim 09.00’da başlayıp 17.15’te sona eriyor.

“Güçlü bir Türkiye için çocuklarımıza yatırım yapıyoruz”

Yarının büyük değerlerinin bu eğitim yuvalarında yetiştiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Güçlü bir TürkiyeiçinBilgi Evlerimizde çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Yavrularımız bilim alanında ilerlerken ahlaki yönden de kendilerini yetiştiriyor. Bu sene velilerimizi de eğitim kurumlarında ilgisini çekecek kurslarda ağırlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 07:51
  1. Bağcılar Belediyesi

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