'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak

Gazeteci Metehan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cuma günü bir müjdemiz olacak’ açıklaması ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Metehan Demir, kendisine gelen bilginin ‘Rezervin kapasitesi, miktarı ve Türkiye’ye ne kadar yetecek’ şeklinde detayların Cuma gününe kadar netleşmesi konusunda üç gün sonranın işaret edildiğini söyledi.

Haber Global’de konuşan Demir, “Birçok spekülasyon var. İşte yabancı ajanslar bir şeyler diyor. Yurt içinde kabine değişikliği yorumu bile yapanlar var. Yani bunun neresi müjde olabilir? Bana gelen bilgi, rezerv bulundu. Rezervin kapasitesi, miktarı, Türkiye’ye yetebilirliği konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu yüzden net bir açıklama için Cuma günü beklendi. Cuma gününe kadar netleşeceği için böyle bir gün verildi” dedi.