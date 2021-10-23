Bilge Kral’ın mezarındaki esrar çözüldü

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in vefatının 18. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde bulunan kabri başında tören düzenlenirken kabrinin mimarı ilk kez özel bilgiler paylaştı. Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç’in vefat yıldönümünde gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dzaferovic, İzetbegoviç’e Bosna Hersek’in bağımsızlığı için yaptıklarından dolayı her zaman minnettar kalacaklarını ifade etti.

İnanılmaz bir sabrı ve inancı vardı

Aliya İzetbegoviç ile omuz omuza çalışan akademisyen Mirko Pejanovic, “Hiçbir kararın öylesine, aceleyle alınmasına izin vermezdi. Herkesin isteğini temel alacak çözümler arardı. Çözülmesi gereken meseleleri açık ve demokratik bir ortamda konuşurdu. Halkla da konuşmayı, onların fikirlerini almayı çok severdi. Yarının daha güzel olması için inanılmaz bir sabrı, azmi ve inancı vardı” dedi.

Aliya'nın sadeliği ve mütevazılığı var

“Bilge Kral” lakaplı Aliya’nın mütevazı mezarının mimarı Nihad Babovic ise “tasavvuf felsefesinden ilham aldığını ifade ederek, “Aliya, en zor durumlarda bile sabırlı kalmayı başarabilen bir liderdi. Onun mütevazı ve sade hallerini mezarına yansıtmaya çalıştım. Aliya’nın mezarı kovandaki kraliçe arı, yüzükteki elmas gibidir. Şehitlikteki her askerin mezarı ve Aliya’nın yattığı yer ayrılmaz bir bütünü temsil etmektedir ama aynı zamanda her insanın gerçekliğini anlatmaktadır” derken anıt mezarın modern zaman mimarisi açısından bir çok ödül aldığını söyledi.