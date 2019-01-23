Bilfen’den yeni okullar

30 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Bilfen Şirketler Grubu, bu yıl yeni yerleşkeleri ile öğrenci sayısını da artırmış olacak. Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, eğitim alanında hizmet verdikleri Bilfen Okulları ile Bilnet Okulları’nın büyüme stratejisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “Bu yıl yeni açılacak okullarımız olacak. 2019-2020 öğretim yılında Ankara’daki ikinci büyük kampüsümüzü Çukurambar’da, İzmir’deki üçüncü anaokulumuzu Mavişehir’de, Antalya’daki ikinci anaokulumuzu Konyaaltı’nda açacağız. Gaziantep’te de 2 bin 160 öğrenci kapasiteli çok büyük bir kampüs yatırımı yapıyoruz. Bilnet Okulları’nın da Eskişehir, Ankara Gölbaşı, İzmir Bornova, İzmir Ulukent ve Balıkesir”de yeni okullarını açacağız. Bu yıl eğitim alanında yaklaşık 120 milyon liralık yatırım planlıyoruz.”