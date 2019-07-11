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Bilek güreşçilerinden 2 gümüş 1 bronz madalya

Hırvatistan’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Kupasında Kağıtsporlu milli bilek güreşçileri, 2 gümüş bir bronz madalya kazandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
Bilek güreşçilerinden 2 gümüş 1 bronz madalya

Hırvatistan’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Kupasında Kağıtsporlu milli bilek güreşçileri, 2 gümüş bir bronz madalya kazandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli bilek güreşçiler Kenan Eroğlu ve İsmail Hacı Bekar, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde gerçekleşen Dünya Kupası için milli takımı temsilen mücadele etti. Kağıtsporlu milli oyunculardan Kenan Eroğlu, Masterlar 75 kilogramda sol ve sağ kolda dünya 2.’si oldu. Şampiyonada mücadele eden bir diğer Kağıtsporlu milli sporcu İsmail Hacı Bekar ise gençler 60 kilogramda sağ kolda dünya 3.’sü oldu. İş gereği Zagreb’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bilek Güreşi Dünya Kupasının düzenlendiği salona gelerek 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Kağıtsporlu sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
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