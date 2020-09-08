Bileğimizi bükemeyenler ekonomimize saldırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı öncesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Törenine katıldı. Kovid- 19 salgını ile birlikte hizmetler sektörü ve turizm başta olmak üzere kimi iş kollarında bu süreçten Türkiye’nin de menfi etkilendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık” dedi. IMF ile kapalı kapılar ardından pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye’yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside , savunmada, askeri alanda bükemeyenler, silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi yeniden rayına oturttuk

Dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde, hem kamu hem de özel sektöre ve sektör yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayan Erdoğan, dünya ile eşgüdüm içinde attıkları normalleşme adımlarıyla ekonomiyi yeniden rayına oturttuklarını ifade etti. Erdoğan, normalleşmeyle birlikte ihracattaki toparlanmanın sürdüğünü gördüklerine işaret ederek şunları kaydetti: “Haziran-ağustos döneminde ihracatımız mart-mayıs dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında artışla 40,9 milyar dolar seviyesine ulaşmış, böylece geçen yılın aynı ayının dahi üzerine çıkmıştır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise ağustos ayında yüzde 82,9 oranında gerçekleşmiştir. Firmalarımızın aldığı yeni siparişlerde istihdamda ve ihracat siparişlerinde gözle görünür iyileşmeler yaşanıyor. Yeni siparişlerin son 2,5 yılın en yüksek değerine ulaştığını müşahede ediyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde maalesef netice de alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu hamlelerin en önemli araçları her zaman kur, faiz ve enflasyon olmuştur. Ülkemiz, gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’lere çıktığı günleri yaşamıştır. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini dahi karşılayamadığı dönemleri gördük. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına alınan ekonomimiz, neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan krizlerle yıllarca patinaj yapmıştır. 2002’den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla bu fasit daireye son vererek ekonomide kaynak ve zaman israfının da önüne geçtik. IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını yeniden biz kazandırdık. Bilhassa 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomide yeni bir döneme girdik. Bugün aynı anda farklı cephelerde ülkemizin hak ve hukukunu korkusuzca savunabiliyorsak, bunun gerisinde son 18 yılda kazanılan öz güven vardır. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız’ dedik ve olmadık ama IMF, bizim kapımızı çaldı. Sonra vazgeçtiler. ‘Çünkü bunlar çılgın Türklerdir, yapar mı yapar’ dediler, vazgeçtiler. Milletimizin rızkını, Türkiye’nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız.”

Kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretini boşa çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırılması gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye’yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir.”

Salgına karşı daha sıkı tedbir alınacak

Türkiye’nin salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacağını vurgulayan Erdoğan, “Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Ne karamsarlığa kapılacağız ne rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vaka sayısı ve vefatlardaki artıştan uzuntü duyduğunu belirterek, bu konuda yeni adımlar atılacağını vurguladı. Erdoğan, kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetleneceğini, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi. Kamuda esnek çalışmanın da uygulanacağını ifade eden Erdoğan, vatandaşların tedirlere gereken özeni göstermesini istedi ve “kesilen cezalar tahsil edilecek” diyerek, “Milletimizi bir kez daha ‘TMM’ diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım” dedi