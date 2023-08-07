Bilecik'teki orman yangını kontrol altında
Bilecik'te, dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bilecik'te, dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Yangına, dün gün boyunca 8 helikopter, 4 uçak, 50 arazöz, 10 iş makinesi ve 300 personel ile müdahale edildi.
Gece görüşlü helikopterin söndürme çalışmasına havadan destek verdiği çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hızlandı.
Yangın bugün 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri ile müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının 26 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. (İLKHA)