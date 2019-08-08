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Bilecik’te yöresel ürün kırsal kalkınma ’’Yeniköy’’ projesi hayata geçti

Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi katkı ve destekleri ile yapılan Yöresel Ürün Kırsal Kalkınma ’’Yeniköy’’ projesinin yer aldığı satış yerleri düzenlenen törenle açıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
Bilecik’te yöresel ürün kırsal kalkınma ’’Yeniköy’’ projesi hayata geçti

Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi katkı ve destekleri ile yapılan Yöresel Ürün Kırsal Kalkınma ’’Yeniköy’’ projesinin yer aldığı satış yerleri düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve protokol üyeleri katıldı.


“Buranın tarihi bir kimliği var”


Açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, buranın tarihi bir kimliğinin olduğunu ifade ederek, “Bulunduğumuz güzergah Ertuğrul Gazinin otağını kurduğu Söğüt’ten daha sonra Osmanlı İmparatorluğuna dönüşüp Bilecik’i aldığı güzergah. Herhalde bu yollardan geçti atalarımız, büyüklerimiz. Dolayısıyla böyle anlamı ve kimliği olan yerde ürettiğimiz ürünü satacağız. Bu işin iki ayağı var. Bir üretim ayağı, bir de satış boyutu var. Hayme Ana otağı bu anlamda bir uygulama örneği olsun. Proje, Bilecik’in ekonomisine, kültürüne ve yeni girişimcilere cesaret verecek şekilde başarılı olacaktır” ifadelerine yer verdi.


“Bu güzergah çok önemli bir güzergah”


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, bölgenin potansiyeliyle projenin gerçek anlamını bulacağını belirterek, güzergahın Söğüt yolu üzerinde bulunduğunu ve yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın bu güzergahı kullandığını belirtti. Yağcı, “Aslında bir gönüllüler ekibinin başlatmış olduğu bir hayal yolculuğuydu. Gerçekten Yeniköy’ümüzde hanım kardeşlerimizden oluşan böyle güzide üretim noktasında gruplardı. Her defasında böyle bir alanın kendilerine yapılmasını istiyorlardı. Belediye başkanlığı dönemimiz içerisinde bu talepleriyle çok fazla karşılaşmıştık. Daha sonra İl Özel İdaremiz iş birliği içerisinde güzel bir organizasyonla 3 yıl içerisinde bu sürece başlatıldı ve bugün görüyorum ki başarıyla güzel bir şekilde gerçekleşti. Yeni köyümüzün ve bölgemizin potansiyeliyle bu projede gerçek anlamını bulacağına inanıyorum çünkü bu güzergah söğüt yolu üzerinde yıllık bir buçuk milyon ziyaretçinin gelip geçtiği çok önemli bir güzergah” dedi.


“20 kadın 3 aylık bir eğitim aldık”


Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nejla Türker ise, 20 kadınla birlikte 3 aylık bir eğitim aldıklarını belirterek, “2014 yılında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulanan ‘Yeniköy’de Birlikte Yeni Adımlar Projesi’ ile 20 kadın 3 aylık bir eğitim aldık. Bu projeden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün birçok teknik gezi, fuar ve eğitimlere katıldık. Bursa Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ziyaretimizden sonra biz de ürettiğimiz yöresel ürünleri değerlendirmek adına bir şeyler yapabilme gücünü kendimizde gördük. 2017 yılında Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneğini kurarak Bilecik’in ilk çiftçi kadınlar derneği olma özelliğine sahip olduk” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek yöresel ürünlerin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
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