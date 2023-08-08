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Yerel Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yerel

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 10:24:00 -
Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü kavşağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki İ. Ö. İdaresindeki 16 ABZ 238 plakalı cip, Pazaryeri'nden Bozüyük istikametine giderken kontrolsüz şekilde u dönüşü yapınca aynı istikamete giden S.K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı. Kaza motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

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