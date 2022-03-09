  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bilecik Valiliği açıklama yaptı mı?
Eğitim

Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bilecik Valiliği açıklama yaptı mı?

Bilecik’te okullar okullar tatil mi? Bilecik’te yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bilecik’te yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 17:20:00 - 2022-03-09 17:21:42
Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bilecik Valiliği açıklama yaptı mı?

Son dakika kar tatili haberi: Türkiye’nin büyük bir kesiminde etkisinİ gösteren kar Yağışı nedeniİyle okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Meteoroloji haa durumu verilerine göre yarın kar yağışı ve fırtınanın etkili olması beklenen il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Özellikle de İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı hasebiyle yarın ve öbürgün (10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma) okullar tatil edildiği açıklandı. Kar yağışların devam ettiği illerde ve yağışların olacağı tahmin edilen illerde Valililer açıklamaya yaparak okul tatil haberlerini duyurmakta. 

Bilecik’te okular tatil mi?

Bilecik’te genelinde yarın okullar tatil mi? sorusu yoğun kar yağışının görüldüğü hava sıcaklığının 2 derce olduğu Bilecik’te Meteoroloji hava durumu verilerine göre, sağanak kar yağışı bekleniyor. Yarın okullar tatil mi? sorusuna Bilecik Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay