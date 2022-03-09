Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bilecik Valiliği açıklama yaptı mı?

Son dakika kar tatili haberi: Türkiye’nin büyük bir kesiminde etkisinİ gösteren kar Yağışı nedeniİyle okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Meteoroloji haa durumu verilerine göre yarın kar yağışı ve fırtınanın etkili olması beklenen il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Özellikle de İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı hasebiyle yarın ve öbürgün (10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma) okullar tatil edildiği açıklandı. Kar yağışların devam ettiği illerde ve yağışların olacağı tahmin edilen illerde Valililer açıklamaya yaparak okul tatil haberlerini duyurmakta.

Bilecik’te okular tatil mi?

Bilecik’te genelinde yarın okullar tatil mi? sorusu yoğun kar yağışının görüldüğü hava sıcaklığının 2 derce olduğu Bilecik’te Meteoroloji hava durumu verilerine göre, sağanak kar yağışı bekleniyor. Yarın okullar tatil mi? sorusuna Bilecik Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.