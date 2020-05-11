Bilecik’te ticari taksiler için önemli kararlar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ticari taksilerin faaliyetleri ve duraklarda alınması gereken önlemler hakkında birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanırken, toplantıda ticari taksilerin faaliyetleri ve duraklarında alınması gereken önlemler görüşüldü. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıktığından, Korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenen kurallara uyulması kaydıyla faaliyetlerin sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda bir takım önlemler aldık. Bunlar, ticari taksi duraklarında Covit-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara Covit-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır. Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, Covit-19, olan ya da son 14 gün içinde Covit-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanmalıdır. Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalıdır. Durağın içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) veya yüzde 70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılmalı, sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır" diye konuştu.

"Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir"

Vali Şentürk, ticari taksi şoförleri için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vererek, "Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir" dedi.

"Müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya ikram edilmelidir"

Vali Şentürk, ticari taksideki müşteriler için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Covıt-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanlara tıbbi maske takması sağlanmalıdır, sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya müşteriye ikram edilmelidir."

"Ticari taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır"

Vali Şentürk son olarak ticari taksilerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon hakkında bilgi vererek, "Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir. Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Ticari taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır. Bu kapsamda, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına, (bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belgeyi) uymayan vatandaşlara uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenmesine. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.