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Yerel Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti
Yerel

Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

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Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu Köyü'nde çıkan ev yangınında Mehmet Erdönmez (72) ile kızı Fazilet Erdönmez (47) hayatını kaybetti; bir kişi kurtarıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde sabah saat 07.00'da iki katlı ahşap evin alt katında sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ile kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez evde hayatını kaybetti. Alevler arasından bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre alevlere itfaiyenin yanı sıra AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ile kızının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Doğruk: "Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler"

Köy muhtarı Fahrettin Doğruk, sabah yangının çıktığını anlatarak, "Dün arkadaş baba yaktı. Bacanın içinde kurum kalıyor. Sabaha karşı elbise ve eşyaların üzerine kurum düşüyor. Oradan eşyalar alevlenmiş. Evden çıkmışlar, yine girmişler, sonra bir daha çıkmışlar, bir daha giriyorlar ve çıkamamışlar bir daha. Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler" dedi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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