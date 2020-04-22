  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Bilecik’te ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

2020-04-22 12:03:00 -
Bilecik’te ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Bilecik’te ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi ramazan pidesi fiyatları belli oldu.


Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik’te Ramazan pidesinin fiyatı 350 gram 3 TL olarak belirlendi. Öte yandan geçtiğimiz yıl 350 gram pide 2,5 TL’den satılırken, 50 kuruş zam gelmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı