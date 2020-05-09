Bilecik’te pazarlardaki kısıtlamalar kalktı

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 27 ve 72’inci maddeleri gereği Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Şentürk, "Korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerin satışına izin kısıtlanmasına yönelik faaliyetlerine başlayabilmeleri/ faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bilim kurulu önerileri doğrultusunda Bilecik ilinde ve tüm ilçelerinde mahalle /semt pazar yerlerinde giyim , oyuncak, çiçek,fide, zücaciye/nalbur iye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. Bilecik İli ve tüm ilçelerinde pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarına oy birliği ile karar verildi. Bu kapsamda Bilecik ili ve tüm ilçelerin de mahalle semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide , zücaciyeci/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerini satışının yapılabilmesine, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırı durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza kanunlarının 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.