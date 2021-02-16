Bilecik’te okullar tatil mi? 16 Şubat bugün yüz yüze eğitim var mı? Bilecik’te yüz yüze eğitim bugün var mı?
Bugün okullar tatil mi? 16 Şubat yüz yüze eğitim var mı? Bilecik’te bugün okullar tatil mi? Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullara kar tatili geldi. 25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son buldu. Köy okularının yüz yüze eğitime başladığı ikinci dönemin ikinci gününde de çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Peki bugün hangi ilde okullar tatil? Bilecik’te bugün okullar tatil mi? Bilecik’te yüz yüze eğitim bugün var mı?
16 Şubat okullar tatil mi? Bilecik'in iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi. Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.