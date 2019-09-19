Bilecik'te makilik alanda yangın! Ekipler olay yerinde Osmaneli ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. İçmeler Düzmeşe mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiyeekipleri müdahale ediyor. Helikopterle de destek sağlanan söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye istendiği öğrenildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalesi sürüyor.

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