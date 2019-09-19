Bilecik'te makilik alanda yangın! Ekipler olay yerinde
Osmaneli ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyor.19 Eylül 2019 Perşembe 15:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
İçmeler Düzmeşe mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiyeekipleri müdahale ediyor.
Helikopterle de destek sağlanan söndürme çalışmaları için çevre illerden takviye istendiği öğrenildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalesi sürüyor.
YORUM YAZ