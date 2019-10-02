Bilecik’te makilik alanda yangın!
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.02 Ekim 2019 Çarşamba 13:16
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale için olay yerine gitti.
İlçenin Akçakavak köyü Bağlar mevkisindeki makilik bir alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bunun üzerine, bölgeye Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Köy yakınındaki alanda devam eden yangının, kontrol altına alınması hızlandı.
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