0553 313 94 23

Bilecik’te kök hücre bağış kampanyası

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:10
Bilecik’te kök hücre bağış kampanyası

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.


Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde gerçekleştirilen kampanya çalışmasını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Türk Kızılay Bilecik Şube çalışanlarına kolaylıklar diledi. Çalışma hakkında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Şubaşı, Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, kampanyada emeği olan çalışan ve vatandaşlara teşekkür etti.


Türk Kök Bağışçı Kazanım Uzmanı Nejdet Ayduran ise, Bilecik Belediyesi ile birlikte 4 yıldır güzel bir kampanya yürüttüklerini belirterek, “Belediyemizin destekleriyle bugün de Bilecik’te önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Bilecik ve ilçelerinde 3 bin 500 kişiden numune aldık. 24 kişi ile eşleşme gerçekleşti ve 6 kişinin hayata tutunması için umut doğdu. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki haftalarda yine Bilecik’te bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Yardımcısı Subaşı etkinlikte, Türk Kök Bağışçı Kazanım Uzmanı Nejdet Ayduran’a, katkı ve çalışmaları dolayısıyla kahve fincanı takımı hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    1. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    2. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    3. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    4. İnegöl Belediyespor'da transfer
    5. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    6. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    7. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    8. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    9. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    10. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    11. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    12. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    13. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    14. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    15. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    16. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    17. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    18. Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün..
    19. Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut..
    20. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı