Bilecik’te kök hücre bağış kampanyası

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde gerçekleştirilen kampanya çalışmasını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Türk Kızılay Bilecik Şube çalışanlarına kolaylıklar diledi. Çalışma hakkında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Şubaşı, Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, kampanyada emeği olan çalışan ve vatandaşlara teşekkür etti.

Türk Kök Bağışçı Kazanım Uzmanı Nejdet Ayduran ise, Bilecik Belediyesi ile birlikte 4 yıldır güzel bir kampanya yürüttüklerini belirterek, “Belediyemizin destekleriyle bugün de Bilecik’te önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Bilecik ve ilçelerinde 3 bin 500 kişiden numune aldık. 24 kişi ile eşleşme gerçekleşti ve 6 kişinin hayata tutunması için umut doğdu. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki haftalarda yine Bilecik’te bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı Subaşı etkinlikte, Türk Kök Bağışçı Kazanım Uzmanı Nejdet Ayduran’a, katkı ve çalışmaları dolayısıyla kahve fincanı takımı hediye etti.