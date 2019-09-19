Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist öldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti. Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarının geçici olarak kapatıldığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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