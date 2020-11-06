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Aktüel Bilecik'te karantinada olması gereken kişi jandarma kontrol noktasında yakalandı
Aktüel

Bilecik'te karantinada olması gereken kişi jandarma kontrol noktasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:08:56 -
Bilecik'te karantinada olması gereken kişi jandarma kontrol noktasında yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te karantinada olması gereken Kovid-19 temaslısı bir kişi, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan denetimde yakalandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında denetim yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ile sorgulama yapan ekipler, araçta bulunan A.Y'nin vaka temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, otobüsten indirdikleri şahsın kontrol noktasına istenen ambulans ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı erkek öğrenci yurduna sevkini sağladı.

A.Y, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulurken hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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