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Yerel Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Yerel

Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 07:10:00 -
Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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