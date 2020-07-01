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Aktüel

Bilecik'te Hint keneviri ekerken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:05:05 -
Bilecik'te Hint keneviri ekerken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri ektikleri sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günören köyünde ormanlık alanda uyuşturucu yapımı için Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, D.Ç, O.A. ile C.A'yı ormanlık alanda ekim yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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