Bilecik'te FETÖ'cü firari hükümlü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
FETÖ'cü firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen H.K'yi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.K, rahatsızlanması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hükümlünün, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.