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Gündem Bilecik’te bir köy karantinaya alındı
Gündem

Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:52:00 -
Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3’ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, “Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye girişçıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

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