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Aktüel Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi
Aktüel

Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:01:31 -
Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili kısıtlama kararları alındı.

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ilde hasta ve temaslı sayısı ile diğer veriler ışığında yeniden değerlendirme yaptı.

Oy birliğiyle alınan kararlara göre, 65 yaş ve üstü vatandaşların, semt pazarı ve pazar yerlerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) bulunabilecekleri saatler 10.00-14.00 olarak belirlendi.

Bu gruptaki kişiler, birinci ve ikinci dereceden yakınları dışındakilerin düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklerine katılamayacak.

Ayrıca bu kişilerin, sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları, sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklandı.

65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar, mesai saatleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek.

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