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Bilecikliler Zafer Bayramını konserle kutladı

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece düzenlenen etkinlikler kapsamında Murat Durmaz, Bileciklilere konser verdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
Bilecikliler Zafer Bayramını konserle kutladı

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece düzenlenen etkinlikler kapsamında Murat Durmaz, Bileciklilere konser verdi.


Cumhuriyet Meydanında sahne alan Murat Durmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler yanı sıra birçok eseri seslendirdi. Konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sanatçı Murat Durmaz’a çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


“Biz insanlara umut olduk ve umut olmaya devam edeceğiz”


Belediye Başkanı Semih Şahin konser sonunda yaptığı konuşmada, insanlara umut olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Zafer bayramının 97’nci yılını çok güzel bir şekilde kutluyoruz. 100’üncü yılını da daha büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza inanıyorum. Seçimle göreve geldiğimiz gün sizlere şunu demiştik. Korkuyu umut yendi demiştik. Biz insanlara umut olduk ve korkuyu yendik. Bundan sonra yapılacak iş ve çalışmalar sizin ve bizim coşkumuzla Bilecik’i çok daha iyi yerlere getirmek olacak ve bütün ulusal bayramlarımızı bu şekilde coşkuyla kutlayacağız’’ ifadelerini kullandı.


Konser, Murat Durmaz’ın birbirinden ayrı eserleri seslendirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
  1. konser
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