  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı
Aktüel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 00:32:07 -
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Gölpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine ev ziyareti, taziye ve 'geçmiş olsun' ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır."

Söz konusu karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi
Dünya

İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı “Şebbiha” isimli milislerden oluşan toplam 168 s..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış
Gündem

Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına yönelik aşırı düşman..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay