Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını verdi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23. dönem mezunları için bir tören düzenlendi.

408 polis adayının yemin ederek diplomalarını aldığı programa konuşan Vali Bilal Şentürk, polis adaylarının ülkenin dirliği ve bütünlüğü, milletin esenliği adına canlarını ortaya koyarak, canla ve şevkle, kanunen belirlenmiş yetkileri etkin bir şekilde kullanma anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi. Polis adaylarını, onurlu görevi tercih ettikleri ve göreve atanacak noktaya geldikleri için tebrik eden Şentürk, "Bu memleket bizim. El birliğiyle bu memleketi bu devleti daha iyi yerlere taşımak en huzurlu en güvenilir ülkeler arasında yer alarak iyi bir gelecek inşa etmek üzere daha çok çalışacağız. Teşkilata katılacak polis adaylarımız, güvenlik hizmeti verecek ve asayişi sağlayacaklar” dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise, polis adaylarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey de öğrencilere yönelik 4 aylık çalışma takviminde gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi verdi.

Törene; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Keskin, Cumhuriyet Başsavcı vekili Fatih Gürbüz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra aileler katıldı.