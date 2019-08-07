0553 313 94 23

Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını verdi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını verdi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23. dönem mezunları için bir tören düzenlendi.


408 polis adayının yemin ederek diplomalarını aldığı programa konuşan Vali Bilal Şentürk, polis adaylarının ülkenin dirliği ve bütünlüğü, milletin esenliği adına canlarını ortaya koyarak, canla ve şevkle, kanunen belirlenmiş yetkileri etkin bir şekilde kullanma anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi. Polis adaylarını, onurlu görevi tercih ettikleri ve göreve atanacak noktaya geldikleri için tebrik eden Şentürk, "Bu memleket bizim. El birliğiyle bu memleketi bu devleti daha iyi yerlere taşımak en huzurlu en güvenilir ülkeler arasında yer alarak iyi bir gelecek inşa etmek üzere daha çok çalışacağız. Teşkilata katılacak polis adaylarımız, güvenlik hizmeti verecek ve asayişi sağlayacaklar” dedi.


Belediye Başkanı Semih Şahin ise, polis adaylarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.


Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey de öğrencilere yönelik 4 aylık çalışma takviminde gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi verdi.


Törene; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Keskin, Cumhuriyet Başsavcı vekili Fatih Gürbüz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra aileler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
    1. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia..
    2. TBMM'nin ilk gündem maddesi belli oldu
    3. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım’dan 8..
    4. Belediye Başkanı Tanğlay’dan 8 Ağustos..
    5. Kurban bayramında sağlıklı beslenmenin..
    6. Ceza indirimi af yasası son dakika ne..
    7. Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    8. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    9. Başkan Yüce: "Hasarlar en kısa süre..
    10. Sırbistan’da Türk vatandaşının başına..
    11. Çin'den "Hong Kong'da yaşanan 22 yılın..
    12. Lille’nin yeni transferi Yusuf Yazıcı..
    13. Bursa’da hırsızların çaldığı..
    14. Asansör sektörü temsilcilerinden..
    15. Vali Çağatay’dan 8 Ağustos mesajı
    16. CHP ve İYİ Parti'nin desteklediği..
    17. "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası
    18. Muğla'da orman yangını
    19. Ulaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’..
    20. Köpekteki çok sayıda kene..
    21. Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı..
    22. Aydın’da sezonun ilk kuru inciri..
    23. GÜNCELLEME - Konya'da oyuncak..
    24. Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat..
    25. Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis..
    26. Dr. Süren: “Çocuklarınıza kurban..
    27. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    28. BUÜ Rektörü Kılavuz:
    29. LGS'de ikinci nakil dönemi..
    30. Konya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"