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Ekonomi Bilecik İl Özel İdaresi binek araç satacak
Ekonomi

Bilecik İl Özel İdaresi binek araç satacak

Bilecik İl Özel İdaresi, mülkiyetine ait olan 2 adet 2006 model Honda Civic marka aracın satışı için uygun fiyatla ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 13:39:00 -
Bilecik İl Özel İdaresi binek araç satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bilecik İl Özel İdaresine ait ilanla mevcut durumu belirtilen  2.El   Araçlar;  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun   45. Maddesine göre   “Açık Teklif Usulü”   ile İl Encümeni huzurunda  21.11.2022 tarih ve saat 14:30’da  başlayarak sırasıyla  satışı yapılacak.

İhale belirtilen gün ve saatte; (Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sokak No:1 Merkez/BİLECİK) adresinde bulunan BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ  İl Encümen ve/veya İl Genel Meclis Salonunda Encümen huzurunda 1 nolu araçtan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii  4009 Sokak No:12 Merkez / BİLECİK) adresinde bulunan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya aynı adresten alınabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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