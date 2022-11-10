Bilecik İl Özel İdaresi binek araç satacak
Bilecik İl Özel İdaresi, mülkiyetine ait olan 2 adet 2006 model Honda Civic marka aracın satışı için uygun fiyatla ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bilecik İl Özel İdaresine ait ilanla mevcut durumu belirtilen 2.El Araçlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile İl Encümeni huzurunda 21.11.2022 tarih ve saat 14:30’da başlayarak sırasıyla satışı yapılacak.
İhale belirtilen gün ve saatte; (Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sokak No:1 Merkez/BİLECİK) adresinde bulunan BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İl Encümen ve/veya İl Genel Meclis Salonunda Encümen huzurunda 1 nolu araçtan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No:12 Merkez / BİLECİK) adresinde bulunan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya aynı adresten alınabilir.
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