Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyasında yüzmek isteyenler için sağlık raporu şart

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası’ndan faydalanmak isteyen vatandaşların artık ilgili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu beyan etmeleri gerekiyor.

Konu hakkında Bilecik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz Su Eğlence Dünyası, yaz sezonu için gerekli düzenlemeler yapılarak, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Gerekli hijyen şartları ve diğer bakımları rutin bir şekilde gerçekleştirilen Su Eğlence Dünyası bu yıl da hem yaz spor kursları kapsamında hem de diğer aktiviteler kapsamında vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızın Su Eğlence Dünyası’ndan en iyi hizmeti almaları ve herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamaları için havuzların kullanımında sağlık raporu beyan etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, yaz dönemi için bir kez olmak üzere ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları raporu ibraz ederek, Su Eğlence Dünyası’ndan faydalanabileceklerdir" denildi.