Bıldırcın yumurtasının faydaları ve besin değerleri

Bıldırcın Yumurtası Nedir?

Tavuk grubunda yer alan sevimli bir kuş türü olan bıldırcın bir kerede çok sayıda yumurta vermektedir. Bıldırcın yumurtası genellikle alışkın olunan yumurta türlerinden daha küçük özelliktedir. Görünüm açısından da kendine özgü, sıra dışı, hafif lekeli şekildedirler.

Bıldırcın yumurtasının diğer yumurtalardan önemli bir farkı ise daha yüksek oranda aminoasit içermesidir. Aminoasit oranının yüksek olması özellikle çocukların gelişimi açısından çok faydalıdır. Üstelik tadı da lezzetli ve fark yaratan özelliktedir.

Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

-Bıldırcın yumurtası faydaları arasında protein yönünden zengin olması dikkat çekmektedir. Bu özelliği sayesinde diyet yemeği malzemesi olarak idealdir.

-Bıldırcın yumurtasının cinsel gücü arttırma özelliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

-Bıldırcın yumurtası astım ve bronşit türündeki solunum yolu hastalıkları tedavisinde son derece etkilidir.

--Vitamin ve mineraller yönünden zengin özellik gösterdiği için bıldırcın yumurtası vücut geliştirme amacında olanlar için iyi bir seçenektir.

-Bıldırcın yumurtası yüksek besin değeri sonucunda çocukların gelişimine katkıda bulunur. “Bıldırcın yumurtası boy uzatır mı?” sorusunun cevabı olumludur.

-Bal ile karıştırılarak içilmesi öksürük problemlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir.

-Hamilelik döneminde bulunan kişilerin bu besini tüketmesi bebekleri açısından faydalıdır.

-Baş ağrısı ve kronik migren durumlarında tedavi amaçlı olarak tüketilebilir.

--Cilt ve saç bakımı için maskeler hazırlanmasına yardımcı olan içeriğe sahiptir.

Bıldırcın yumurtası içmek vücudun daha dirençli ve güçlü olmasını sağlar. Bıldırcın yumurtası süt ve bal ile karıştırılıp düzenli olarak içilirse hastalıklar önlenir. Ayrıca boğazınız rahatlar ve -öksürük sorunları azalır.

Bıldırcın Yumurtası Besin Değeri, Kalorisi, Protein Oranı

Bıldırcın yumurtası besin değerleri incelendiği zaman vitamin ve mineraller yönünden son derece zengin olduğu görülür. Özellikle A vitamini oranı bir hayli yüksektir. Bıldırcın yumurtası protein oranı 100 gramda 13 gram olarak açıklanabilir.

Yumunın kalorisi ise ideal orandadır. 100 gram yumurtada 158 kalori düzeyi gözlemlenir. Buna rağmen kolesterol açısından da yüksek değer gösterdiği için tüketimine dikkat etmek önemlidir. “Bıldırcın yumurtası kilo aldırır mı?” endişesi bu noktada gerçek olabilir.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir? Çocuğa Verilir mi?

Bıldırcın yumurtası pişirilirken ve tüketilirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Doğru şekilde hazırlanması sonucunda daha iyi sonuç almak mümkün olur.

“Bıldırcın yumurtası kaç dakikada haşlanır?” sorusu bu süreç içinde akıllara gelebilir. Kısa sürede yumurtalar haşlanabilir. Haşlama yaparken sirke eklenmesi kolaylık sağlar.

“Bıldırcın yumurtası içilir mi?” diye merak edenler de olabilir. Bıldırcın yumurtası sesi açmak için içilebilir. Hatta şarkıcılıkla uğraşan ya da şarkı söylemeyi seven kişilerin yumurta içtikleri bilinir. “Bıldırcın yumurtası aç karnına içilir mi?” konusunda ise sabah aç karnına 1 tane yumurta tüketmenin ses gücünü arttıracağı söylenebilir.

“Bıldırcın yumurtası çocuğa nasıl verilir?” sorusunun yanıtlarını da doğru şekilde uygulamak önemlidir. Aksi takdirde bıldırcın yumurtası alerjisi meydana gelebilir. 3 ya da 4 yaşından büyük çocuklara her gün olmamak şartıyla bıldırcın yumurtası haşlayarak yedirilebilir.

Yetişkinler için ise “bıldırcın yumurtası her gün yenir mi?” sorusunun yanıtı alerjik reaksiyon görmedikleri sürece olumlu düşünülebilir. Bıldırcın yumurtası bebek gelişimi için iyidir ancak yaş konusuna dikkat etmek gerekir. 3 yaşından küçük bebeklerde hazımsızlık durumu yaratabilir.Bıldırcın Yumurtası Maskesi Nasıl Yapılır?

Bıldırcın yumurtasının vücudun daha iyi çalışmasına yararları olduğu gibi cilt ve saç bakımı yönünden de faydası çoktur. Gıdayı kullanarak yaptığınız maskeler ile muhteşem sonuçlar alabilirsiniz.

Bıldırcın yumurtası saç maskesi saçlarınızın görünümüne büyük katkı yapar. Yarım avokado, 2 tane yumurta ve bal ile zeytinyağını karıştırarak son derece başarılı bir maske elde edebilirsiniz. Haftada 2 kere bu maskeyi saçınızda 2 saat bekletmeniz yeterli olur.

İlerleyen yaşlarda görülen cilt sorunlarına da bıldırcın yumurtası iyi bir çözümdür. Bıldırcın yumurtası kırışıklık maskesi yardımıyla cildiniz daha pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşur. Avokado püresine zeytinyağı ve yoğurt ekledikten sonra bıldırcın yumurtası karıştırılınca cilt maskeniz hazır duruma gelir. Yaklaşık 20 dakika bekletilen maske sonucunda özellikle göz çevresindeki kırışıklıklar azalır.

Bıldırcın yumurtası cilt lekeleri konusunda da son derece etkilidir. Rendelenmiş salatalık ile yumurtayı karıştırıp yüzünüzde bekletmeniz lekelerin gitmesini sağlar. Cildiniz daha parlak ve temiz olur.