Sosyal medyada yalanın sınırı yok: On binlerce öğrenciye tuzak

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen ‘kar tatili’ paylaşımlarının asılsız olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup, valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur” denildi.

Bugün eğitime ara verileceği öne sürülen sahte görsellere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulanarak, yalnızca Amasya Valiliği’nin resmi sanal medya hesapları ile WhatsApp kanalı üzerinden yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiği belirtildi.