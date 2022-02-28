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Spor UEFA'dan Rusya'ya bir darbe daha! Spartak Moskova'yı direkt olarak eledi...
Spor

UEFA'dan Rusya'ya bir darbe daha! Spartak Moskova'yı direkt olarak eledi...

Alman gazetesi Bild, okurlarına servis ettiği haber UEFA'nın Rus ekibi Spartak Moskova'yı turnuvadan elemek için Leipzig eşleşmesini iptal etti! Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:40:00 - 2022-02-28 16:46:26
UEFA'dan Rusya'ya bir darbe daha! Spartak Moskova'yı direkt olarak eledi...

UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti.

Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı.

Bu kararla birlikte Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İletişim kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz."

Hafta sonu Leipzig'ten yapılan açıklamada UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve Spartak Moskova eşleşmesiyle ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtilmişti.

 

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