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Dünya Bilanço ağırlaşıyor! Putin hükümete talimat verdi
Dünya

Bilanço ağırlaşıyor! Putin hükümete talimat verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 20:53:00 -
Bilanço ağırlaşıyor! Putin hükümete talimat verdi

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması sonucu oluşan selde bilanço ağırlaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümete talimat verdi.

Rusya'da Ural Nehri'nin geçtiği Orenburg bölgesi geçtiğimiz hafta içinde sel altında kaldı. Yükselen su seviyesi sebebiyle Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete yeni bir dizi talimat verdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, ülkenin 37 bölgesindeki 226 yerleşim birimi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi. Su altında kalan ev sayısı 10 bin 550, bahçe sayısı 19 bin 139, köprü sayısı 160 oldu.

PUTİN YENİ TALİMAT VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı verdi.

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Kurgan ve Tümen bölgelerinin bazı yerlerinde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu ve tahliyeler başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, su taşkınları yaşanabilecek bölgelerdeki vatandaşları uyarıları ciddiye alma ve tahliye olma çağrısında bulundu.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle ülke sular altında kaldı. Ülkede acil durum ilan edilmişti.

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