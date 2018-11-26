Bilanço ağırlaşıyor! En az 29 ölü

Uganda'da bulunan ve Nil Nehrinin kaynağı olan Victoria Gölünde yine tekne kazası meydana geldi. Uganda Emniyet Sözcüsü Zurah Gunyana yaptığı açıklamada, kazanın şiddetli fırtına ve teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle yaşandığını ifade etti. Meydana gelen kazada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğinin altını çizdi.

