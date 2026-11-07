Bilal Erdoğan'dan 'millet-devlet inşası' çıkışı: Başarılı örnek var mı? Yok

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriyeli Doktorlar Derneği'nin Kuruluş Kongresi'nde büyük güçlerin dışarıdan müdahaleyle ülke inşa etme modelini hedef aldı. DHA'nın haberine göre Erdoğan, "Dünyada işte nation-building diyorlar, işte millet-devlet inşası diyorlar. Önce yangın yerine çeviriyorlar, sonra müdahale ediyorlar, sonra bütün kurumları yönetiyorlar, sonra diyorlar ki biz burayı ayağa kaldırıyoruz. Bunlardan bir tane başarılı örnek var mı? Yok" dedi. Dünya Bankası'nda çalıştığını ve uluslararası kalkınma eğitimi aldığını söyleyen Erdoğan, bu yaklaşımın söz konusu ülkeleri ancak "makineye bağlı yaşayabilecek kadar" ayakta tuttuğunu savundu.

Türkiye'de görev yapan Suriyeli hekimleri tek bir mesleki çatı altında toplamak için kurulan dernekle, hekimlerin bilimsel ve mesleki yönden güçlendirilmesi ile aralarındaki kardeşliğin ve iş birliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Derneğin ayrıca hastalara ve topluma hizmet edip Suriye'deki sağlık sektörünün gelişimine katkı sunmasının, Türkiye ile Suriye sağlık sektörleri arasında mesleki bir köprü oluşturmasının amaçlandığı belirtildi.

Kongreye AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Mehmet Emin Akbaşoğlu, Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Elhatip ile Suriyeli Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Adel El-Saidi de katıldı.

Erdoğan: 1 milyonun üzerinde Suriyeli ülkesine döndü

Erdoğan konuşmasında, "Komşu kardeş ülke Suriye'miz çok çetin, zorlu bir iç savaşı hamdolsun ki geride bıraktı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu süreçteki tutumunu "cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz muhacirlere ensar olmayı kendimize şiar edindik" sözleriyle anlattı; Suriyelilerin Türkiye'de hayatlarını ve eğitimlerini sürdürdüğünü, Türkiye'de dostluklar, kardeşlikler ve ortaklıklar kurulduğunu aktardı.

Geri dönüş sayısını kendi beyanıyla paylaşan Erdoğan, "Tabii 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimizin ülkelerine döndüğünü biliyoruz" dedi. Türkiye'de kalan 3 milyon kadar Suriyelinin vatanlarına, şehirlerine ve evlerine dönmek için gün saydığını, "doğru zamanı, doğru şartları" beklediğini söyledi.

Türkiye'nin, komşusu Suriye'nin güçlü ve müreffeh olması ile bütün Suriyeli kurumların yeniden ayağa kalkması için destek vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Ben Suriyeli doktorların da Türkiye'den kendi memleketlerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi biliyorum, bu derneğin kurulması da buna işaret ediyor."

"Kalkınma literatürünü yeniden yazdırmayı gerektirecek"

Kalkınmış bir Suriye'nin dünyada "paradigma değişimi" anlamına geleceğine inandığını söyleyen Erdoğan, Suriye'nin özgürleşmesinin bölgenin kendi dinamikleri ve kendi destekleriyle, Suriye'nin kendi enerjisiyle gerçekleştiğini dile getirdi. "Allah'ın izniyle Suriye'nin başarılı olması dünyada bu kalkınma literatürünü yeniden yazdırmayı gerektirecek" diyen Erdoğan, bir vatanın büyük güçlerin dışarıdan müdahaleleriyle değil, insanların kendi gayretleri ve bölgenin kendi dinamikleriyle de yeniden inşa edilebileceğini hep birlikte bütün dünyaya göstereceklerini kaydetti.

Akbaşoğlu: Dün hayaldi, bugün gerçeğe dönüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Suriyeli doktorların büyük bir başlangıca imza attığını belirterek "Dün hayaldi, bugün gerçeğe dönüştü" dedi. Bugün atılan adımların yarın doğuracağı neticelere en güzel örneğin derneğin genel kurulu ve ortaya koyduğu misyon olduğunu anlatan Akbaşoğlu, "dünya beşten büyüktür, daha adil ve merhametli bir dünya mutlaka mümkündür" yaklaşımının böyle ete kemiğe büründüğüne hep beraber şahit olacaklarını söyledi.