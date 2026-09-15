Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bilal Erdoğan’a, OSB’nin üretim kapasitesi, yatırımları, istihdamı ve sanayicilerin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette Diyarbakır sanayisinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSB Başkanı Mustafa Fidan, çözüm sürecinin oluşturduğu pozitif atmosferin sanayicilerde büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Fidan, sürecin siyasal boyutu ile birlikte ekonomik ayağın da eş zamanlı ve güçlü biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

SANAYİCİ FİNANSMAN BEKLİYOR

Sanayicilerin en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Fidan, yüksek faiz oranlarının üretim ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yakın zamanda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen finans zirvesine de değinen Fidan, bölge sanayisinin ihtiyaçlarına uygun özel kredi paketlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Üretimin sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için sanayicilere uygun koşullarda, uzun vadeli ve erişilebilir finansman imkanları sağlanmasını isteyen Fidan, mevcut sanayicilerin yaşadığı finansman sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra yeni yatırımların da güçlü biçimde teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Fidan ayrıca bölge kentlerinin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması için pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini vurgulayarak; üretimin güçlendirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik destek talebinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN DİYARBAKIR ÇAĞRISI

Ziyarette Diyarbakır’ın savunma sanayisi yatırımlarından daha fazla pay almasının da kentin sanayi geleceği açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendirildi. Savunma sanayisine yönelik yatırımların Diyarbakır’a kazandırılması, OSB’deki üretim altyapısının çeşitlendirilmesi ve kentin yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır’ın mevcut sanayi altyapısı, geniş üretim alanları ve gelişen iş gücü potansiyeliyle savunma sanayisinin tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma gelebileceğine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, Vali Murat Zorluoğlu, Burhan Özdemir, Başkan Mustafa Fidan ve OSB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı fabrikaları ziyaret etti. Heyet, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak fabrikaların faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.