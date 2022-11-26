BİK Genel Kurulu’ndan müjdeler çıktı
Afyonkarahisar’da düzenlenen Basın İlan Kurumu (BİK) 31. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararla resmi ilan fiyat tarifesinde istenilen artış oranı belirlendi, daha önce sadece üç ilde uygulanan kurum kredisi kullanma hakkından ülkedeki tüm süreli yayınların yararlanabilmesinin önü açıldı ve Anadolu Gazete Sahipleri ile İlan Prodüktör temsilcilerinin seçimlerinde “doğrudan demokrasi ilkesi” benimsendi.
BİK kararına göre resmi ilanların sütun santim ücreti bedelinin, günlük fiili satış ortalaması 50 bin altındaki gazeteler için yüzde 100 artışla 70 lira, 50 bin ve üzerindeki gazeteler içinse yüzde 58.73 artışla 100 lira olması öngörüldü. Genel Kurul'da alınan kararları değerlendiren BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Tarihi denilebilecek bu kararları alan Genel Kurul üyelerimizin her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.