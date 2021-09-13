Bigadiç kaymakamı kim? Bigadiç kaymakamı nereli?

Mehmet Halis Aydın kimdir? Mehmet Halis Aydın, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü birincilikle bitirdi. 2008 yılında Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 2008 – 2011 yılları arasında sırasıyla İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Denetim Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı, Yabancı Dil Kursu, Yurtdışı Stajı ve Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamladı. Yurtdışı Stajı esnasında İngiltere Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 95. Dönem Kaymakamlık Kursunun ardından kura ile Konya Güneysınır Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Karaman Başyayla ve Kayseri Sarız İlçelerinde Kaymakamlık görevini yürüttü. 2015-2018 yılları arasında Kars Vali Yardımcılığı, 2018-2020 yılları arasında Saray Kaymakamı ve Saray Belediye Başkan Vekili görevlerini tamamlayıp, 2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Bigadiç Kaymakamı görevine atanan Mehmet Halis Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Bigadiç nerede?

Bigadiç, Marmara Bölgesi Güney-Batı Marmara alt bölgesi içinde Balıkesir iline bağlı 1990 yılı 12.942 nüfuslu ilçe merkezidir. Şehir eski Balıkesir-İzmir yolu üzerinde, Balıkesir'e 38 km. mesafede kurulmuştur. Balıkesir ilinin güney-doğusunda yer alan Bigadiç kuzeyi Kepsut, güneyi Sındırgı, batısı Savaştepe ve doğusu Dursunbey ile çevrilmiştir. Denizden yüksekliği 180 m., yüzölçümü 1007 km2'dir. Kasaba, 39° 21' kuzey enlemi ile 28° 08' doğu boylamı arasında yer almaktadır.

Bigadiç nüfusu kaç?

Bigadiç nüfusu 2020 yılına göre 49.486. Bu nüfus, 25.141 erkek ve 24.345 kadından oluşmaktadır.