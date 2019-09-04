Biga’daki okullar yeni döneme hazırlandı

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda boya ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Biga Belediyesi’ne bağlı ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle merkezdeki okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında çalışmalarını tamamlandı. Öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda ders almasını hedefleyen Biga Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala ilaçlama yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında ise gelen talepler dikkate alınarak bakım-onarım, tadilat ve boya işleri gerçekleştirildi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarılar dileyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman ifade ettiğimiz gibi gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Belediyemiz ekipleri tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle ilçemizde bulunan okullarımızın yetkililer ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda bakım-onarım, tadilat ve boya işleri ile birlikte haşere ilaçlama çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimizin temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda ders yapmalarını istiyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz onların rahatı ve mutluluğu bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ticaret Borsası Anaokulu, Sakarya İlkokulu ve Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okullarda yapılan bakım-onarım, boya ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.