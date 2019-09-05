0553 313 94 23

Biga’da ’Zabıta Haftası’ kutlandı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ’Zabıta Haftası’ dolayısıyla zabıta teşkilatıyla bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:13
Biga’da ’Zabıta Haftası’ kutlandı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ’Zabıta Haftası’ dolayısıyla zabıta teşkilatıyla bir araya geldi.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye binasında düzenlenen kutlama programda zabıta personeliyle bir araya geldi. Kutlama programına Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyesi Cahit Bakan, Zabıta Müdür Vekili Necmi Şencan ile zabıta personelleri katıldı.


Personellerin Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Erdoğan, “1826 yılı Osmanlı döneminden günümüze gelen köklü geçmişe sahip zabıta teşkilatı halkımızın huzur, güven ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürüyor. Belediyemiz zabıta personeli olarak sizler belediyenin halkımıza ve esnafımıza yansıyan yüzleri olduğunuz gibi gece gündüz demeden Biga’mızın esenliği, huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyorsunuz. Sizlerden isteğim herkese eşit mesafede çalışmanızla birlikte vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız, sevgi ve saygı içinde olmanızdır. Gösterdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın haftasını ve zabıta teşkilatının 193’ncü kuruluş yıldönümlerini kutluyor, kazasız belasız bir çalışma temenni ederek, görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.


Konuşmasının ardından zabıta personeli ile birlikte pasta kesen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi alarak talep ve önerileri dinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
    1. Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
    2. Tuşba Belediyesi’nin ‘yaz spor..
    3. Teröristlerin duman oyunu
    4. 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü..
    5. Isuzu D-Max, TransAnatolia'yı kadın..
    6. Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesini..
    7. Kartepe’de yol çalışmaları devam ediyor
    8. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    9. Adana’da 21 mahallenin atık su sorunu..
    10. Salihli’de kurtuluş coşkusu 97’inci..
    11. Beşiktaşlı futbolcular salonda çalıştı
    12. Irak’ın kuzeyine hava harekatı
    13. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    14. Eray Şamdan Tokyo’da sahneye çıkıyor
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Giresun’a “Fındık Müzesi”İl Genel..
    17. Körfez’de Sıfır Atık projesine tam..
    18. Edremit’in altyapı kanalizasyon..
    19. Kuşadası’nda silahlı çatışma; 3 yaralı
    20. Rus Novatek dev LNG projesini hayata..
    21. Ormanya BKM ekibinin filmine set oldu
    22. İzmit Zabıtasından kaldırım işgaline..
    23. Sanatfest İzmit’te başladı
    24. Şanlıurfa'da minibüs devrildi:..
    25. Putin'den G7'ye Türkiye önerisi
    26. Ayvacık’ta sonbahar panayırı
    27. Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve..
    28. Biga’da ’Zabıta Haftası’ kutlandı
    29. Toyota TNGA teknolojisini küçük..
    30. Kaymakam Zaman tarihi konakları..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    "AK Partililer arasında konuşuluyor" dedi, bomba kulisi paylaştı: Binali Yıldırım'a yeni görev!
    "AK Partililer arasında konuşuluyor" dedi, bomba kulisi paylaştı: Binali Yıldırım'a yeni görev!