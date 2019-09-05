Biga’da ’Zabıta Haftası’ kutlandı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ’Zabıta Haftası’ dolayısıyla zabıta teşkilatıyla bir araya geldi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye binasında düzenlenen kutlama programda zabıta personeliyle bir araya geldi. Kutlama programına Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyesi Cahit Bakan, Zabıta Müdür Vekili Necmi Şencan ile zabıta personelleri katıldı.

Personellerin Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Erdoğan, “1826 yılı Osmanlı döneminden günümüze gelen köklü geçmişe sahip zabıta teşkilatı halkımızın huzur, güven ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürüyor. Belediyemiz zabıta personeli olarak sizler belediyenin halkımıza ve esnafımıza yansıyan yüzleri olduğunuz gibi gece gündüz demeden Biga’mızın esenliği, huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyorsunuz. Sizlerden isteğim herkese eşit mesafede çalışmanızla birlikte vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız, sevgi ve saygı içinde olmanızdır. Gösterdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın haftasını ve zabıta teşkilatının 193’ncü kuruluş yıldönümlerini kutluyor, kazasız belasız bir çalışma temenni ederek, görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından zabıta personeli ile birlikte pasta kesen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi alarak talep ve önerileri dinledi.