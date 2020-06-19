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Aktüel

Biga’da yasa dışı kenevir operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 239 kök kenevir ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:57:07 -
Biga’da yasa dışı kenevir operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 239 kök kenevir ele geçirildi.


Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyü İvecik Deresi mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir olduğu ihbarını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yaptıkları operasyonda boyları 50-60 cm uzunluğunda olan 239 kök kenevir bitkisi ve 15 adet kova ele geçirdiler. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle birlikte kenevirler olay yerinde imha edilirken, şüpheli şahısların tespiti için çalışma başlatıldı.

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