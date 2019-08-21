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Biga’da gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:35
Biga’da gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı.


Biga’da meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak görülen ve kimlikleriyle ilgili yalan beyanda bulunan 2004 doğumlu G.B. isimli şahıs ve 2001 doğumlu M.A. isimli kadın şahısları yakaladı. Şüpheli kadınların kimlik tespitleri Biga Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. G.B.’nin 49 adet evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kaydının olduğu, 6 adet evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan arandığı, ayrıca 2 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan M.A.’nın ise 17 ayrı evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kaydının olduğu, bir adet tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan ve 7 adet evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali suçundan arandığı ayrıca 5 yıl kesinleşmiş cezasının da bulunduğu belirlendi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:35
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