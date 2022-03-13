"Bidon kafa" Yılmaz Özdil yine kafa ütüledi

S400'leri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlayan Türkiye'nin bu adımına "bidon kafa" Yılmaz Özdil'den itiraz geldi. S400 almanın belediye otobüsü almaya benzemediğini belirten Sözcü gazetesi yazarı, bağımsız dış politikaya karşı nasıl bir kin beslediğini de gözler önüne sermiş oldu. İşte Özdil'in söz konusu yazısının ilgili bölümü:

"Nato genel sekreteri Stoltenberg, Antalya diplomasi forumuna geldi, İngiliz medyasıyla röportaj yaptı, Türkiye'nin satın aldığı S400'leri sordular, “Ukrayna'nın işgali, Nato müttefiklerinin neden Rusya'nın askeri ekipmanlarına bağımlı olmaması gerektiğini gösterdi” dedi.

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Yani diplomatik bir nezaket diliyle izah etti, “Türkiye'de Nato kafa Nato mermer diye bir laf var, füze işini çocuk oyuncağı zannediyorlar, umarım şimdi kafalarına dank etmiştir” demeye getirdi.

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Füze dediğin, radar dediğin, savaşların kaderini belirler.

Dünya dengelerini altüst edebilecek seviyede kararlardır.

Belediye otobüsü almaya benzemez.

Alman otobüs satmıyorsa, Macar otobüsü alırsın ama, Amerikalı füze vermiyorsa, Rus füzesi alırım dersen, devletini komaya sokarsın.

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Nato genel sekreteri işte bu yüzden “Ukrayna'nın işgali, Nato müttefiklerinin Rus askeri ekipmanı almasının sakıncalı olduğunu bir kez daha gösterdi” diyor…

Nato kafa nato mermerlerin kafasına dank etmiştir umarım demek istiyor!"