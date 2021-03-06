  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'ın trilyon dolarlık paketi Senato'da kabul edildi
Dünya

Biden'ın trilyon dolarlık paketi Senato'da kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'dan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 21:56:00 -
Biden'ın trilyon dolarlık paketi Senato'da kabul edildi

Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulunda dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

"Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi.

Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'yi devirmek isteyenler,
Gündem

AK Parti'yi devirmek isteyenler, "İstanbul Sözleşmesi" üzerinden buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek isteyenler, bugün saat 19.00'da "İstanbul Sözleşmesi" üzerinden buluş..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ABD'yi tahtından indirdiler
Dünya

ABD'yi tahtından indirdiler

Çin, 2020 yılı sonu itibariyle en fazla savaş gemisi sahibi olan ABD'yi tahtından etti. Çin, 360 adet çeşitli savaş gemisi gücüyle dünyanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay