Biden'ı şok eden mektup: Bunu yapmadan anma etkinliklerine gelme

11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, Başkan Biden'a hitaben yazdıkları basın açıklamasında; Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıkları kanıtlarının gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini istedi.

Kurbanların aileleri, ABD'nin önde gelen gazete ve medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada, bahsi geçen belgelerin gizliliğinin kaldırılıp yayınlanmadıkça 11 Eylül 2021 tarihinde saldırıların düzenlendiği New York, Pennsylvania ve Pentagon'da yapılacak anma gününe ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmamasını istedi.

"Sözünü yerine getirmeden hoş karşılayamayız"

Basın açıklamasında Biden'ın başkan adayı olduğu dönemde ailelere hitaben paylaştığı açıklama hatırlatılarak;

"Altı ay önce 9/11 topluluğu, Başkan Joe Biden'ın milletimize yönelik bu canice saldırıdan doğrudan etkilenenlerin uzun süredir kayıp olan şampiyonu olacağına ve sonunda gerçek, adalet ve hesap verebilirlik değerlerini Suudi Arabistan Krallığı'nın çıkarlarının önüne koyacağına dair büyük umutlara sahipti. Seçim kampanyası yürüten Biden, Ekim 2020 tarihli bir mektupta, 11 Eylül topluluğuna, başkan seçilirse, 'Tüm Amerikalılar için bir Başkan olmaya niyetliyim ve onların tüm seslerini duyacağım. 11 Eylül Aileleri tam gerçeği ve hesap verebilirliği aramakta haklılar... Başsavcımı tüm davaların esasını bizzat incelemesi için yönlendireceğim" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada kendilerini '9/11 Topluluğu' olarak adlandıran aileler, Biden'ı sözünü yerine getirmeden anma etkinliklerine davet edemeyeceklerini ifade etti.

"Kamuoyu önünde itiraz ederiz"

11 Eylül saldırılarından sorumlu 19 teröristten 15'inin Suudi Arabistan vatandaşı olmasına gönderme yapılarak, basın açıklamasında "9/11'in 20. yıldönümüne yaklaşırken ve yirmi yıldır siyasi pazarlık kozu olarak kullanılırken sabrımız tükendi... Ancak Başkan Biden taahhüdünden döner ve Suudi hükümetinin yanında yer alırsa, yönetiminin herhangi bir 9/11 törenine katılımına kamuoyu önünde itiraz etmek zorunda kalacağız" ifadeleri yer aldı.

Cemal Kaşıkçı detayı

Açıklamanın sonunda Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen 9/11 Topluluğu, "Suudi Arabistan Krallığı'na karşı, vatandaşlarımıza ve ikamet edenlere karşı son 20 yılda sadece 11 Eylül'ü değil, aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın korkunç cinayetini de içeren terörist saldırılardaki rolünü kabul etmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan bir politika uygulayın" ifadeleri yer aldı.