Biden'ı böyle uyardı: Rahat uyumak istiyorsan...

Kuzey Kore'nin Kim Jong Un sonrasındaki lideri larak gösterilen kızkardeşi Kim Yo Jong yine zehir zemberek sözler söyledi. Hedefinde ise Amerika Birleşik Devletleri var.Kim Yo Jong, üstü kapalı şekilde hem ABD hem de Güney Kore'yi tehdit etti.

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde, Kuzey Kore'nin nükleer programının başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Başkan Biden, Kuzey Kore politikasına yönelik değerlendirmesinin gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Kim Yo Jong, 2018 yılında ağabeyini temsilen Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılarak dikkatleri üzerine çekerken, özellikle son iki yıldır da Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik politikalarında etkili bir rol oynuyor.

Kim Yo Jong, ağabeyinin sırdaşı ve en yakınındaki aile üyesi olarak gösteriliyor.

Hakkında çok az şey biliniyor

Kuzey Kore'de birçok yetkili gibi, kendisi hakkında fazla bir bilgi yok. 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore istihbarat kurumlarına göre, 1987; ABD hükümetine göre ise 1989 doğumlu

Washington Post gazetesinin Tokyo Büro Şefi Anna Fifield, 2018 yılında Kim Jo Yong hakkında Washington Post'a yazdığı makalede kendisinin "Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı" olarak tanımlandığını belirtti.

İsviçre'de ağabeyiyle birlikte yaşadı

Ağabeyi ile aynı dönemlerde İsviçre'de yatılı okulda okuduğu, 2000 yılına kadar bu ülkede birlikte yaşadıkları ve babalarının iktidar olduğu dönemde deniz kenarındaki Wonsan kentindeki yazlık konutta kaldıkları biliniyor.

Güney Kore ile ilgili yürütülen süreçte ön plana çıkmadan önce 2011 yılında ağabeyinin iktidara gelmesiyle birlikte Komünist Parti içinde üst düzey görevlerde yer aldı. İlk olarak Propaganda ve Ajitasyon Bölümü'nde, ağabeyinin kamuoyu önündeki imajının belirleyen isim olarak görev aldı.

Güney Kore, politiklarında yükselen yıldız oldu

Kim Jo Yong'un dış politika etkili bir isme dönüşmesi ise politbüroda üst düzey görevlere getirilerek, Güney Kore ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçte oynadığı rolle başladı.

İlk kez uluslararası medya önünde görüldüğünde sorulan hiçbir soruya yanıt vermedi, ağzından tek bir açıklama çıkmadı. Gazetecilerle karşılaştığında ise gülümsemekle yetindi. Dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile biraraya geldi ve kendisini Pyongyang'a davet etti.

Kendisine büyük ilgi gösteren Güney Kore basını, gizemli bir kişiliğe sahip olduğunu yazarken, cumhurbaşkanlığı resmi konutu Mavi Ev'deki ziyaretçi defterine yazdığı nottan tuhaf bir el yazısına sahip olduğuna dikkat çekti.

İlk açıklaması Mart'ta geldi

Son iki yıldır Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerde kameralara sıkça takılan Kim Jo Yong'un sessizliğini bozmasının ise tarihi çok eski değil. Kendi adıyla ilk açıklamasını mart ayında yaptı.

Gerilimi tırmandıran isim oldu

İlk yazılı açıklamasında Güney Kore'yi eleştirdi ve "korkan köpek havlar" dedi. Son olarak da Güney Kore ile ilgili geçen hafta içinde yapılan açıklamalarda da onun imzası vardı. Kuzey Kore tarafına atılan ve rejimi eleştiren broşürlerden Güney'i sorumlu tutan Kuzey Kore, iki ülke arasında günlük olarak yapılan telefon konuşmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Kadın lider olarak benimsenecek mi?

Kim Yo Jong'u son dönemde gündeme getiren bir başka gelişme de geçtiğimiz aylarda, Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan çeşitli spekülasyon ve iddialar oldu. O dönemde yerine kız kardeşinin geçebileceği yorumları yapıldı.

Bu da Kuzey Kore gibi, erkek egemen bir toplumun kadın lideri benimseyip benimsemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Analistler ise aile bağlarının cinsiyetin önüne geçtiğini ve toplumun da buna hazırlandığını belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde de etkili olmaya devam edecek

Birçok kişi, Kim Yo Jong'un Kuzey Kore siyasetinde etkili rol oynamaya önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Kim Jong-un'a doğrudan erişimi ve üzerinde güçlü bir etkisi olduğuna dikkat çekiliyor.

Kim Jo Yong'un devlet katında yükseldiği mertebeyi tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin Kuzey ile yürütülen görüşmelerdeki eski başmüzakerecisi Chun Yungwoo, "Kim Yo Jong, bu kadar yüksek noktalara geldikten sonra artık bir kadın olarak görülmüyor." dedi.

Yeni lider olması kesin gibi görünüyor

Konunun tüm uzmanlarının üzerinde birleştiği görüş Kim Yo Jong'un, diğer adaylara kıyasla artık ülkenin başına geçme meşruiyeti en fazla olan lider olarak görülmeye başlandığı.