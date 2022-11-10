Biden'dan yeni gaf! ‘Rusya kaybetti’

ABD Başkanı Joe Biden yatığı gaflar ile şaşırtmaya devam ediyor. Rusya birliklerinin Herson’dan çekilmesi kararı ardından açıklama yapan Biden, bu seferde savaş topraklarını karıştırdı. Salondaki gazeteciler duruma alışkın olsa da, sosyal medyada Biden’ın coğrafya bilgisi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya’ya ait birliklerin Ukrayna’da işgal ettiği Herson bölgesinden çekilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Biden, bir anda 2004 yılına dönerek sözlerine devam etti.

“FELLUCE’DEN ÇEKİLMELERİ İLGİNÇ”

Bir muhabirin Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere girmeye hazır olup olmadığı konusundaki sorusuna yanıt veren Biden, “Felluce'den geri çekilmeyi ilginç bulduğunu.” söyledi.

Önümüzdeki günlerde 80’inci yaş günün kutlayacak olan Biden’ın, Herson’dan Felluce diye bahsetmesi ABD gündeminde, sağlığı ile ilgili tartışmaları yeniden başlattı.

Öte yandan Biden, "Bir süredir Rus ordusunda bazı gerçek sorunları olduğunun kanıtı olarak gideceklerini biliyorduk.” ifadelerine yer verdi.

Rus ve Ukraynalı liderlerin geri çekilmenin ardından “kış boyunca ne yapacaklarına ve uzlaşmaya varıp varmayacaklarına karar vermeden önce yaralarını saracaklarına” inandığını söyleyen Biden, bölgenin yakından izlendiğini kaydetti:

ÖLÜLERLE KONUŞTUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Geçen hafta yaptığı seçim çalışmalarında iki kez İnsülin ilacının mucidi ile görüştüğü yineleyen Joe Biden sosyal medyada alay konusu olmuştu.

İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923’te Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Macleod 1935’te, Banting ise 1941’de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942’de doğdu.

AFGANİSTAN KONUŞMA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Seçim mitinginde Afganistan'dan bahseden Biden'ın bir anda ülkeden argo bir biçimde bahsettiği görüntüler ise diplomasi çevrelerinin dikkatini çekmişti. 2008 yılında ABD’de gerçekleştirdiği bir kongre seyahatini anlatırken aniden Afganistan’dan bahsetmeye başlayan Biden, "Bir çoğunuz Afganistan'a gittiniz. Her yerine gittim. Tanrı'nın unuttuğu bir yer.” demişti.

Başkan Biden, ara seçimleri yorumlamıştı: Demokratlar başarılı oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin sonuçlarını yorumladı. Demokrasi için iyi bir gün olduğunu söyleyen Biden, "Tüm sonuçları henüz bilmiyoruz ama 'Cumhuriyetçi dalgası' gerçekleşmedi" dedi. Adaylığı için de konuşan Biden, "Gelecek yılın başında belli olur" dedi.

"RUSYA KAYBETTİ"

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kenti Herson'dan çekilmesiyle ilgili de yorum yapan Biden, Rusya'nın ABD ara seçiminin ardından bu kararı almasının ilginç olduğunu söylerken, "Rusya'nın kaybettiğini" ifade etti.

Putin'in G20 Zirvesi'nde bulunmayacağını söyleyen Biden, Putin'in, Basketbolcu Brittney Griner'i de içerecek mahkum değişimlerini tartışma konusunda ciddi olacağını umduğunu söyledi.

"RESESYONUN YAKININDA BİLE DEĞİLİZ"

Şu an bir ekonomik durgunluğun yakınında bile olmadıklarını belirten Biden, "Enflasyondan kurtulabileceğimizi garanti edemem" dedi.

TRUMP'IN DURUMU

ABD eski Başkanı Trump ile ilgili de konuşan Biden, "Trump ve Cumhuriyetçi rakibi De Santis'in birbirleriyle uğraşmalarını izlemek eğlenceli olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Ron DeSantis, büyük bir farkla Florida Valisi seçildi ve Cumhuriyetçiler arasında Başkan adaylığı için güç kazandı.

Trump için ise seçimin karmaşık sonuçları olduğu belirtilirken, eski başkanın desteklediği yüksek profilli adaylar, seçimleri kazanmakta zorlandı. Mehmet Öz, Pennsylvania'daki Senato yarışını kaybetti. Herschel Walker, Georgia’da ikinci tura kaldı ancak Demokrat rakibinin gerisinde.

Blake Masters, Arizona'da Demokrat rakibinin 3.5 puan gerisinde. Sadece Ohio'daki JD Vance net bir galibiyet elde etti ancak bu muhafazakar eğilimli eyalette beklenenden az bir farkla gerçekleşti.

ELON MUSK AÇIKLAMASI

Biden, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ulusal güvenlik için bir tehdit teşkil edip etmediği sorusuna ise, "Elon Musk'ın başka ülkelerle teknik ilişkisi ve işbirliğine, yanlış bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.