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Dünya Biden'dan Ukrayna hamlesi
Dünya

Biden'dan Ukrayna hamlesi

ABD Başkanı Joe Biden, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink'i, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 17:14:00 -
Biden'dan Ukrayna hamlesi

Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için ABD Başkanı Joe Biden'ın adayını açıkladı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığında uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Slovakya'daki Bratislava Büyükelçisi olan Bridget A. Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.

Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.

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