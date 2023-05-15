Biden'dan Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 99.22'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı, yüzde 49.41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.88 olarak açıklandı.

TRT World'ün Washington DC'deki muhabiri Yunus Paksoy ABD Başkanı Joe Biden'nın Türkiye'deki seçimlere ilişkin cevabını sosyal medyadan paylaştı.

Joe Biden bisiklet binerken 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kendisine yönetilen soruya ayaküstü şu cevabı verdi;

Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünya’nın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var.

"Erdoğan'ı seçimle değiştireceğiz" demişti

Ağustos 2020'de başkan adayı olduğu dönemde bir etkinlikte konuşan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Biden, Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savunmuştu.

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Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı darbesiz bir şekilde değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etmişti.